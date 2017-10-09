Витинью и Помазун - в стартовом составе ЦСКА на товарищеский матч с "Уфой"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч с "Уфой". Место в воротах армейцев займет Илья Помазун. С первых минут на поле также выйдет нападающий Витинью.

Полностью состав красно-синих выглядит следующим образом: Помазун, Игнашевич, Березуцкий А., Набабкин, Гордюшенко, Хосонов, Щенников, Кучаев, Миланов, Оланаре, Витинью.

Встреча пройдет на стадионе "Октябрь" и начнется в 12.00 по московскому времени. Команды проведут на поле два тайма по 35 минут.