"Витесс" потерпел поражение в первом матче Слуцкого

"Витесс" провел первый товарищеский матч под руководством Леонида Слуцкого. Команда проиграла австрийскому "Вольфсбергу" - 1:2.
Игра проходила в австрийском Мурау. Мяч в составе голландской команды забил новичок команды Уссама Дарфалу.
Товарищеский матч
"Витесс" - "Вольфсберг" - 1:2 (0:0)
Голы: Гшвайдль, 64 (0:1). Шмербек, 67 (0:2). Дарфалу, 86 (1:2).
"Витесс": Пасвер, Бюттнер, Караваев, ван дер Верфф, Теландер, Сереро, Фор, Брюнс, Беренс, Матавж, Линссен.
"Вольфсберг": Кофлер, Шмиц, Золльбауэр, Голльнер, Новак, Линдль, Рицмайер, Нуц, Шпранглер, Орджилл, Йованович.
6 июля. Мурау. Стадион "Sportplatz SVU Murau".