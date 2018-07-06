21:56 | Футбол — Товарищеские матчи

"Витесс" потерпел поражение в первом матче Слуцкого


"Витесс" провел первый товарищеский матч под руководством Леонида Слуцкого. Команда проиграла австрийскому "Вольфсбергу" - 1:2.

Игра проходила в австрийском Мурау. Мяч в составе голландской команды забил новичок команды Уссама Дарфалу.

Товарищеский матч

"Витесс" - "Вольфсберг" - 1:2 (0:0)

Голы: Гшвайдль, 64 (0:1). Шмербек, 67 (0:2). Дарфалу, 86 (1:2). 

"Витесс": Пасвер, Бюттнер, Караваев, ван дер Верфф, Теландер, Сереро, Фор, Брюнс, Беренс, Матавж, Линссен.

"Вольфсберг": Кофлер, Шмиц, Золльбауэр, Голльнер, Новак, Линдль, Рицмайер, Нуц, Шпранглер, Орджилл, Йованович.

6 июля. Мурау. Стадион "Sportplatz SVU Murau".

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