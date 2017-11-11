Виталий Мутко: "Стадион прошел проверку Аргентиной лучше, чем наша сборная"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко подвел итоги товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1), отметив, что в первом тайме хозяева играли робко. По его словам, особых моментов гости не создали.
- Аргентина - серьезная команда, другого уровня. Сильнее, техничнее. Мы же немножко робко играли в первом тайме, - отметил Мутко. - А во втором предоставили немного пространства, нам и забили. По сути, ничего особенного они не создали, но вот одна ошибка ...но здорово играть с такими командами.
- Как вам стадион?
- Он лучше, чем команда прошел проверку (смеется). Для многих наших парней это был хороший опыт, хорошее испытание. (Павел ГУРЕВИЧ)
A16
Это ты проверку не прошёл, когда этого чудака тренером сборной утверждал.
19:15
Дед Андрей
Какую проверку прошёл стадион? Уберите полицию подальше от стадиона! Пусть народ идёт туда, куда кому надо, так, как в других городах! А насчёт сборной - no comments! Чуда не будет!
19:09
Hemeschi
на что можно рассчитывать с таким недотренером ?!
18:59
Flamenco
Всем и так понятно, что этот тип денежный мешок, давно пора в клетку
18:51
NF
Мутко, что с тобой? Все же прекрасно? А кто говорит иначе, нагло врут ведь...
18:36
Odissevs
Это не команда, а кошмар.
18:28
Весёлый©
Лучше поведай, как базу данных московской АДЛ проел.
18:21