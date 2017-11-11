18:16 | Футбол — Товарищеские матчи

Виталий Мутко: "Стадион прошел проверку Аргентиной лучше, чем наша сборная"

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Сегодня. Москва. Россия - Аргентина - 0:1. Далер КУЗЯЕВ (слева) и Лионель МЕССИ (№10).Россия проиграла Аргентине в "Лужниках"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко подвел итоги товарищеского матча РоссияАргентина (0:1), отметив, что в первом тайме хозяева играли робко. По его словам, особых моментов гости не создали.

- Аргентина - серьезная команда, другого уровня. Сильнее, техничнее. Мы же немножко робко играли в первом тайме, - отметил Мутко. - А во втором предоставили немного пространства, нам и забили. По сути, ничего особенного они не создали, но вот одна ошибка ...но здорово играть с такими командами.

- Как вам стадион?

- Он лучше, чем команда прошел проверку (смеется). Для многих наших парней это был хороший опыт, хорошее испытание. (Павел ГУРЕВИЧ)

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (7)
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A16

Это ты проверку не прошёл, когда этого чудака тренером сборной утверждал.

19:15

Дед Андрей

Какую проверку прошёл стадион? Уберите полицию подальше от стадиона! Пусть народ идёт туда, куда кому надо, так, как в других городах! А насчёт сборной - no comments! Чуда не будет!

19:09

Hemeschi

на что можно рассчитывать с таким недотренером ?!

18:59

Flamenco

Всем и так понятно, что этот тип денежный мешок, давно пора в клетку

18:51

NF

Мутко, что с тобой? Все же прекрасно? А кто говорит иначе, нагло врут ведь...

18:36

Odissevs

Это не команда, а кошмар.

18:28

Весёлый©

Лучше поведай, как базу данных московской АДЛ проел.

18:21