Виталий Мутко: "Стадион прошел проверку Аргентиной лучше, чем наша сборная"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко подвел итоги товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1), отметив, что в первом тайме хозяева играли робко. По его словам, особых моментов гости не создали.

- Аргентина - серьезная команда, другого уровня. Сильнее, техничнее. Мы же немножко робко играли в первом тайме, - отметил Мутко. - А во втором предоставили немного пространства, нам и забили. По сути, ничего особенного они не создали, но вот одна ошибка ...но здорово играть с такими командами.

- Как вам стадион?

- Он лучше, чем команда прошел проверку (смеется). Для многих наших парней это был хороший опыт, хорошее испытание. (Павел ГУРЕВИЧ)