Виталий Мутко: "Скорее всего, в марте сыграем с бразильцами в "Лужниках"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко после товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1) сообщил, что игра с Бразилией в марте 2018 года также пройдет на стадионе "Лужники". По словам руководителя, на этой арене в будущем будут проводиться все финалы Кубка России.

– Скорее всего, в марте сыграем с бразильцами в "Лужниках". Кубок России? Нет, он пройдет в Волгограде. А после ЧМ все матчи финала Кубка будем уже играть здесь, - сказал Мутко. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча Россия – Аргентина