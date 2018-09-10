Виктор Гончаренко: "Пока были силы в матче с "Арсеналом", ЦСКА неплохо смотрелся"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал товарищескую игру против "Арсенала" (1:2). По его словам, спарринг получился очень информативным.

- Такая длительная пауза нам не нужна, особенно важна игровая практика для молодых и тех, кто проводит меньше времени на поле. Очень хороший, информативный спарринг, - сказал Гончаренко в интервью пресс-службе ЦСКА. - Пока у нас были силы, мы неплохо смотрелись. Когда мы подустали, стали появляться моменты у наших ворот, но я доволен. Важно, что очень хорошо некоторые игроки воспринимают тактику, как в четыре защитника, так и в три. Может быть не все понимают, сложно приходится, но движение вперед есть.

ЦСКА проиграл "Арсеналу"