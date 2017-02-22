Виктор Гончаренко: "Хочется, чтобы игроки, выходящие на замену делали это более качественно"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы в товарищеском матче над "Уфой" (1:0) подчеркнул, что команда планомерно движется вперед. При этом специалист отметил, что футболисты, вышедшие на замену, не показали ожидаемого уровня игры.

- Мы провели много позиционных атак. Мы приблизились к реалиям нашего чемпионата, - приводит пресс-служба армейцев слова Гончаренко. - Все-таки игра с командой РФПЛ отличается от встречи со скандинавским клубом. Считаю, что мы планомерно движемся вперед. Единственное - хотелось бы, чтобы игроки, которых выпускаем на замену, выходили более качественно. Откровенно скажу: последние 15 минут игры нам не удались.

- Возможно ли появление в следующем матче Бибраса Натхо?

- Да, возможно появление и Бибраса, и Аарона Оланаре. Все, кто находится на сборе, в строю. Может, степень готовности Натхо и Оланаре неоптимальная, но у нас еще есть время.