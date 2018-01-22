Виктор Гончаренко: "ЦСКА играл с "Волеренгой" суперэкспериментальным составом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после товарищеского матча против "Волеренги" (0:0) отметил, что команде не хватало баланса. Специалист подчеркнул, что находящийся на просмотре защитник Сесе Пепе пропустил игру из-за травмы.

– Думаю, мы провели неплохой матч, – сказал для клубной пресс-службы Гончаренко. – У нас был суперэкспериментальный состав, в таких случаях команда несбалансированна, и эта самая моя нелюбимая ситуация, ведь есть проблемные позиции, и мячи теряем на ровном месте... В таких моментах не хватает баланса.

Тем не менее, сопротивление было достаточно серьезным. Если не хватало мастерства – мы компенсировали это самоотдачей. В боевых условиях посмотрели на Бистровича, хороший матч провел Оланаре, ну и в целом, для молодых футболистов такие игры – большое подспорье. Сегодня тот случай, когда сложно кого-то из ребят выделить, и критиковать тоже никого не стоит. Хосонов играл не на своей позиции, в некоторых моментах тактически мы действовали правильно, в некоторых – нет. Но это первый матч.

Пепе? Из-за болячек, которые у него вылезли, мы решили не рисковать и не выпускать в этом матче. Если бы он был здоров – сыграл бы, но, учитывая его состояние, решили не рисковать.