Вице-президент РФС: "Можно организовать даже матч по пляжному футболу между Украиной и Россией"

Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин отреагировал на предложение международной организации Sport for all провести товарищеский матч между сборными Украины и России.
- Я считаю, что спорт должен быть вне политики. Тем более на Украине много наших друзей-спортсменов, и украинские спортсмены прекрасно относятся к нашим, - цитируют "Известия" Анохина. - Можно организовать даже товарищеский матч по пляжному футболу.
Я думаю, что политические барьеры надо ломать за счет спорта. Мы замечательно относимся к украинским футболистам и спортсменам. В среду, например, Евгений Коноплянка играл за немецкий "Шальке" против московского "Локомотива" (1:0), и ничего не случилось.
Украина готова провести матч с Россией только после игры со сборной Марса
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https://iz.ru/796510/dmitrii-laru-aleksei-zabrodin/rossii-i-ukraine-predlagaiut-provesti-tovarishcheskii-match