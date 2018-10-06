Вице-президент РФС: "Можно организовать даже матч по пляжному футболу между Украиной и Россией"

Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин отреагировал на предложение международной организации Sport for all провести товарищеский матч между сборными Украины и России.

- Я считаю, что спорт должен быть вне политики. Тем более на Украине много наших друзей-спортсменов, и украинские спортсмены прекрасно относятся к нашим, - цитируют "Известия" Анохина. - Можно организовать даже товарищеский матч по пляжному футболу.

Я думаю, что политические барьеры надо ломать за счет спорта. Мы замечательно относимся к украинским футболистам и спортсменам. В среду, например, Евгений Коноплянка играл за немецкий "Шальке" против московского "Локомотива" (1:0), и ничего не случилось.

Украина готова провести матч с Россией только после игры со сборной Марса