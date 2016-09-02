00:15 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Вентура остался доволен игрой с Францией, несмотря на поражение

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Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура после товарищеского матча с Францией (1:3) подчеркнул, что остался доволен игрой своей команды, несмотря на поражение. 5 сентября "Скуадра адзурра" встретится с Израилем в отборочном турнире чемпионата мира-2018.

– Я удовлетворен, потому что после трех дней тренировок вряд ли можно было требовать большего, – приводит Tmw слова Вентуры. – Два из трех пропущенных голов можно было избежать. Сегодня важно было возобновить разговор, который был прерван на Euro. Франция превосходила нас в физической готовности. Завтра будем анализировать игру Израиля. Постараемся исправить ошибки. При всем уважении к сборной Израиля – это не Франция. Поэтому я уверен в том, что все будет хорошо.

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