Венгер попросил поберечь Косьельни в сборной Франции

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер надеется, что Дидье Дешам даст отдохнуть защитнику Лорану Косьельни в товарищеском матче со сборной Кот-д’Ивуара. По словам специалиста, это необходимо в связи с предстоящими играми "канониров" в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.

- Я не привык вмешиваться, если речь идет об официальном матче, - приводит The Daily Mail слова Венгера. - И мне ясно, почему Косьельни вышел на поле в игре со Швецией. Но сложно будет понять, если он проведет на поле всю игру с ивуарийцами, потому что "Арсеналу" предстоит встретиться с "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ".