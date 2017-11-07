Варан может пропустить матчи против Уэльса и Германии

Защитник "Реала" и сборной Франции Рафаэль Варан может пропустить две товарищеские встречи против Уэльса (10 ноября) и Германии (14 ноября). Ранее футболиста, который недавно восстановился после травмы, вызвали в состав национальной команды на предстоящие игры. Варан не принял участие в прошедшем матче чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (3:0). По словам главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, он не хочет рисковать игроком.

– У него были небольшие проблемы неделю назад, а в воскресенье Варан не играл. Посмотрим на Рафаэля в течение 72 часов, а потом примем решение, использовать ли его в товарищеских матчах. Мы не будем рисковать, – цитирует Дешама Marca.