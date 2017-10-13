Валерий Газзаев: "Сборной России не нужно бояться команд Испании и Аргентины"

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев отметил, что матчи против Аргентины и Испании ответят на вопрос, в каком состоянии находится сборная России в преддверии чемпионата мира-2018. Газзаев также добавил, что российской национальной команде не стоит бояться этих соперников.

- В преддверии чемпионата мира - это очень хорошие спарринги, они ответят на вопрос, в каком состоянии находится наша национальная сборная и какие у нее перспективы, - цитирует ТАСС Газзаев. - Прекрасно, что РФС договорился сыграть с такими хорошими сборными. Мы будем играть с одними из фаворитов чемпионата мира, с ними мы можем увидеть все наши слабые и сильные стороны, поймем, над чем работать и какие недостатки нужно устранить. Нам не нужно ничего и никого бояться, сегодня нужно оценить свои возможности, а сделать это можно только играя с ведущими национальными сборными.

Можно только мечтать о том, чтобы еще получить таких соперников перед чемпионатом мира. На эти матчи не нужно будет сгонять болельщиков, здесь аншлаг будет на обеих встречах. А у игроков будут предельные собранность и мотивация.