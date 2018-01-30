В составе аравийцев 41-летний защитник

Хуан Антонио Пицци, главный тренер сборной Саудовской Аравии (соперника России на чемпионате мира), для подготовки к товарищескому матчу с Ираком вызвал 19 игроков. В список приглашенных вошли: вратари Валид Абдулла ("Аль-Насср"), Абдулкуддус Атиах ("Аль-Файха"); защитники Хуссейн Абдулгани ("Верея" Болгария), Хассан Муат ("Аль-Шабаб"), Абдулла Аль-Зори, Мохаммед Джахфали (оба – "Аль-Хиляль"), Саид Аль-Мовалад ("Аль-Ахли"), Ахмед Ассири ("Аль-Иттихад"), Саид Аль-Робеаи ("Аль-Файсали"); полузащитники Мохаммад Аль-Шалхуб ("Аль-Хиляль"), Ахмед Аль-Фраиди, Ибрахим Галеб (оба – "Аль-Насср"), Валид Аль-Бахшвин ("Аль-Ахли"), Хаттан Бахебри ("Аль-Шабаб"), Мохаммед Абусабан ("Аль-Файсали"), Мохаммед Аль-Квикби ("Аль-Эттифак"); нападающие Нассер Аль-Шамрани ("Аль-Шабаб"), Хассан Аль-Рахеб ("Аль-Насср"), Абдулфаттах Адам ("Аль-Таавун").

Удивление вызвало включение в список ветерана Абдулгани. Ему недавно исполнился 41 год. В активе этого защитника 134 в составе сборной, за которую он впервые сыграл в 1996-м. Не молод и хавбек Аль-Шалхуб. Ему 37 лет. А нападающему Аль-Шамрани 34 года.

Большая часть этих футболистов участвовала и в первом сборе, прошедшем с 21 по 27 января в Эр-Рияде. Следующий сбор пройдет тоже в Саудовской Аравии – с 21 по 27 февраля, а завершится он встречей с командой Ирака – на выезде в Басре. С 15 по 27 марта аравийцы будут тренироваться в Испании. Туда же они поедут на двухнедельный майский сбор (примерно до 15 мая). Заключительная стадия подготовки к ЧМ-2018 начнется 19 мая.

Помимо выездной игры с иракцами запланированы еще семь контрольных встреч: с Украиной (23 марта, Испания), Бельгией (28 марта, Испания), Италией (28 мая), Перу (3 июня), Германией (8 июня), а также еще двумя соперниками 9 апреля и 15 мая.