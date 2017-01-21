В первом матче после авиакатастрофы "Шапекоэнсе" сыграл вничью с "Палмейрасом"

Товарищеская игра между "Шапекоэнсе" и "Палмейрасом" завершилась с ничейным счетом – 2:2. В составе хозяев поля голами отметились защитник Дуглас Гролли и полузащитник Амарал, тогда как у чемпионов Бразилии отличились хавбеки Рафаэл Вейга и Витор Карвалью.

Напомним, что этот матч стал первым для "Шапекоэнсе" после авиакатастрофы, которая случилась 29 ноября на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. В числе шестерых выживших три футболиста – вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нету, которых чествовали на стадионе перед началом минувшего матча.

Первый гол обновленного "Шапекоэнсе":