В метро перед матчем Россия - Испания образовалась давка

На станции метро "Крестовский остров" в Санкт-Петербурге работало только два эскалатора. Из-за этого скопилась огромная толпа народу. Только спустя некоторое время включили третий эскалатор. Напомним, на этой станции находится стадион "Санкт-Петербург", где сегодня пройдет товарищеский матч Россия - Испания.

Встреча состоится сегодня в Санкт-Петербурге, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.