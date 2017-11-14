В метро перед матчем Россия - Испания образовалась давка

На станции метро "Крестовский остров" в Санкт-Петербурге работало только два эскалатора. Из-за этого скопилась огромная толпа народу. Только спустя некоторое время включили третий эскалатор. Напомним, на этой станции находится стадион "Санкт-Петербург", где сегодня пройдет товарищеский матч Россия - Испания.
Встреча состоится сегодня в Санкт-Петербурге, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.
На метро Крестовском остров ад. Работает 2 эскалатора(из3).#РоссияИспания pic.twitter.com/3Dcr6O3hBN– Никита Павлов (@pavlov_plov) 14 ноября 2017 г.
Запустили 3-й эскалатор. Должно помочь разгрузит станцию.– Никита Павлов (@pavlov_plov) 14 ноября 2017 г.
Крестовский остров открыт только на выход.#РоссияИспания pic.twitter.com/1uHbPlNDfH
shpasic
с нетерпением жду репортажей Гоши Чернова о протекающей крыше.
21:38
ash666
если бы все пешком поднимались .....
21:17
Баск
Ну и что? Стало не хватать двух эскалаторов - включили третий. В Москве бы наверно и второй отключили для прикола.
21:17
RND
провокация кацапов
21:16
Островзаячий
Ответный удар Москвы.
21:10