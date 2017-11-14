20:45 | Футбол — Товарищеские матчи

В метро перед матчем Россия - Испания образовалась давка

5

На станции метро "Крестовский остров" в Санкт-Петербурге работало только два эскалатора. Из-за этого скопилась огромная толпа народу. Только спустя некоторое время включили третий эскалатор. Напомним, на этой станции находится стадион "Санкт-Петербург", где сегодня пройдет товарищеский матч Россия - Испания.

Встреча состоится сегодня в Санкт-Петербурге, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

 

5
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

с нетерпением жду репортажей Гоши Чернова о протекающей крыше.

21:38

ash666

если бы все пешком поднимались .....

21:17

Баск

Ну и что? Стало не хватать двух эскалаторов - включили третий. В Москве бы наверно и второй отключили для прикола.

21:17

RND

провокация кацапов

21:16

Островзаячий

Ответный удар Москвы.

21:10