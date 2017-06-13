В матче Франция - Англия будет использована система видеопомощников арбитра VAR

В товарищеском матче Франция - Англия будет использована система видеопомощника VAR, сообщает Sky Sports. Вперые это произойдет в игре английской команды. Ранее система была испробована в матче Франция - Испания в марте 2016 года. Видеопомощники помогли главному арбитру отменить гол француза Антуана Гризманна и засчитали мяч исанца Жерар Деулофеу.

На матче Франция - Англия будет работать итальянец Дваиде Масса. Двое его видеопомощников будут находиться в специальной комнате. Просмотр спорного момента может быть инициирован как главным арбитром, так и ассистентами.