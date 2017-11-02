В Краснодаре не увидят Месси?

По информации каталонского издания Sport, Лионель Месси примет участие только в одном из двух товарищеских матчей сборной Аргентины, запланированных на ноябрь. Нападающий "Барселоны" сыграет 11 ноября в "Лужниках" против сборной России, после чего вернется домой и пропустит матч в Краснодаре, где 14 ноября Аргентина сыграет с Нигерией.

Хорхе Сампаоли заботится о состоянии игрока и не хочет беспокоить его дополнительными нагрузками. (Егор БЫЧКОВ)

Ранее лицензированный ФИФА матч-агент Гильермо Тофони заявлял, что участие Лионеля Месси в игре стоит около двух миллионов долларов для принимающей стороны.