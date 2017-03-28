В Бельгии посчитали невежливым поведение футболистов сборной по прилете в Сочи

Корреспондент бельгийского телеканала RTL Венсан Леграв расценил поведение футболистов национальной команды по прилете в Сочи как невежливое. В аэропорту футболистов встречали хлебом-солью и песнями одетые в традиционные казачьи одежды женщины и дети.
Как отмечает в своем репортаже Леграв, на праздничное приветствие из всей команды и представителей федерации откликнулись только Дрис Мертенс и Торган Азар. При этом, по словам Леграва, тот факт, что сборной Бельгии за участие в товарищеской встрече с Россией полагается 300 тысяч евро, требует немного уважения от бельгийцев.
Поединок Россия – Бельгия состоится сегодня на стадионе "Фишт" и начнется в 19.00 по московскому времени.
shpasic
уважение не купишь!))
17:58
Andrewxyz
Бельжики подумали, что это шапито и прошли мимо
17:47
lordblack
Вопрос один. Какой идиот придумал встречать бельгийцев хлебом и солью?! Они и не поняли поди, что от них хотят ряженные клоуны.
17:44
parallich
Странно, бельгийцы отметили сей факт, а наши не вопят о бескультурье. Это мы так на них действуем? )
17:34
баламошка
Да у нас и свои то не особо хлеб-соль кушали, судя по фото. Знали, деревяги, что и отравить могут за котдивуар и прочее)
17:33