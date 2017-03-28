17:21 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

В Бельгии посчитали невежливым поведение футболистов сборной по прилете в Сочи

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Корреспондент бельгийского телеканала RTL Венсан Леграв расценил поведение футболистов национальной команды по прилете в Сочи как невежливое. В аэропорту футболистов встречали хлебом-солью и песнями одетые в традиционные казачьи одежды женщины и дети.

Как отмечает в своем репортаже Леграв, на праздничное приветствие из всей команды и представителей федерации откликнулись только Дрис Мертенс и Торган Азар. При этом, по словам Леграва, тот факт, что сборной Бельгии за участие в товарищеской встрече с Россией полагается 300 тысяч евро, требует немного уважения от бельгийцев.

Поединок Россия – Бельгия состоится сегодня на стадионе "Фишт" и начнется в 19.00 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

уважение не купишь!))

17:58

Andrewxyz

Бельжики подумали, что это шапито и прошли мимо

17:47

lordblack

Вопрос один. Какой идиот придумал встречать бельгийцев хлебом и солью?! Они и не поняли поди, что от них хотят ряженные клоуны.

17:44

parallich

Странно, бельгийцы отметили сей факт, а наши не вопят о бескультурье. Это мы так на них действуем? )

17:34

баламошка

Да у нас и свои то не особо хлеб-соль кушали, судя по фото. Знали, деревяги, что и отравить могут за котдивуар и прочее)

17:33

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