Усман Дембеле: "С Жиру можно даже на войну"

Вингер сборной Франции Усман Дембеле после победы над Парагваем выразил восхищение нападающим Оливье Жиру. 30-летний форвард отыграл 73 минуты и отметился тремя забитыми мячами, один из которых с передачи Дембеле.

- Мы все рады за Жиру, - цитирует L'Equipe Дембеле. - Он всегда оказывается в нужном месте и забивает голы. С ним можно пойти даже на войну. Это вовсе не из-за критика, которой он подвергся в связи с малым количеством игрового времени в "Арсенале". Я уверен в этом, потому что мы едим за одним столом.