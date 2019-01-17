"Урал" разгромил "Акритас" в товарищеском матче

"Урал" с разгромным счетом победил "Акритас" в товарищеском матче (11:0). Покер оформил нападающий Андрей Панюков.
Товарищеские матчи
"Урал" - "Акритас" - 11:0 (4:0)
Голы: Фидлер, 17 (1:0). Араторе, 23 (2:0). Димитров, 24 (3:0). Бикфалви, 42 (4:0). Панюков, 55 (5:0). Панюков, 64 (6:0). Шанбиев, 70 (7:0). Ходжаниязов, 73 (8:0). Панюков, 75 (9:0). Панюков, 81 (10:0). Катрич, 84 (11:0).
"Урал": Годзюр (Баклов, 46), Меркулов (Данцев, 46), Ароян (Брызгалов, 46), Поляков (Балажиц, 46), Страндберг (Ходжаниязов, 46), Фидлер (Герасимов, 46), Кулаков (Шанбиев, 46), Димитров (Катрич, 46), Араторе (Бавин, 46), Эль-Кабир (Егорычев, 46), Бикфалви (Панюков, 46).
17 января. Киссонерга. Стадион "Kissonerga".
Опрос
Кто станет чемпионом России-2018/19?
Загрузка...