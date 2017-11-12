"Урал" победил "Амкар" в товарищеском матче

"Урал" одержал победу над "Амкаром" со счетом 2:1 в товарищеском матче. В составе екатеринбуржцев голы забили Артем Фидлер и Грегор Балажиц. У пермяков отличился Браун Форбс.

Напомним, вчера "Урал" проиграл хоккейному "Автомобилисту" (3:6) в благотворительном матче.

После 16 туров чемпионата России "Урал" идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. "Амкар" занимает 12-ю строчку с 17-ю баллами.

Товарищеский матч

"Урал" – "Амкар" – 2:1 (0:0)

Голы: Форбс, 55 (0:1). Фидлер, 72 (1:1). Балажиц, 76 (2:1).