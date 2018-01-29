"Урал" обыграл "Арарат", "Балтика" уступила "Лудогорцу"

"Урал" в товарищеском матче одолел "Арарат" – 2:1. По голу у екатеринбуржцев забили Игорь Портнягин и Владимир Ильин.

В другом поединке "Балтика" пропустила три мяча от "Лудогорца" (1:3). Единственный гол в российской команде на счету Антона Кобялко.

Товарищеские матчи

"Урал" (Россия) – "Арарат" (Россия) – 2:1 (1:0)

Голы: Портнягин, 34 (1:0). Ильин, 65 (2:0). Сушилин, 77 (2:1). "Урал": Баклов, Меркулов (Данцев, 46), Ароян (Балажиц, 46), Чернов (Кулаков, 46), Динга (Димитров, 46), Фидлер (Емельянов, 46), Серченков (Евсеев, 46), Бевеев (Бумаль, 46), Некрасов (Галимов, 26. Ильин, 46), Портнягин (Егорычев, 46), Чантурия (Бикфалви, 46).

Предупреждение: Фидлер, 28.

Удаление: Квеквескири ("Арарат"), 85.

29 января. Пафос. Стадион Geroskipou Municipality Stadium.

"Лудогорец" (Болгария) – "БАЛТИКА" (Россия) – 3:1 (1:0)