Украина разгромила Албанию с Балаем и Роши, Ярмоленко и Коноплянка сделали по дублю

Сборная Украины крупно победила Албанию в товарищеском матче - 4:1. По два мяча забили Евгений Коноплянка и и Андрей Ярмоленко. В составе албанцев на поле появились игроки "Ахмата" Одисе Роши и Беким Балай, в за украинцев на замену появился экс-форвард "Кубани" Евгений Селезнев.
Товарищеский матч
Албания - Украина - 1:4 (0:3)
Голы: Коноплянка, 31 (0:1). Ярмоленко, 36 (0:2). Ярмоленко, 45 (0:3). Ндой, 89 (1:3). Коноплянка, 90 (1:4).
Албания: Бериша, Маврай, Хюсай, Джимсити, Весели, Роши (Мемолла, 46), Лиляй (Айети, 65), Леньяни (Балай, 46), Рамадани (Кака, 26), Ндой, Манай (Чикалеши, 58).
Украина: Лунин, Кривцов, Бутко (Караваев, 82), Соболь, Бурда, Коноплянка, Ярмоленко, Марлос (Шапаренко, 57), Малиновский (Коваленко, 71), Зинченко (Сидорчук, 70), Беседин (Селезнев, 46).
Судья: ЛЕТЕКСЬЕ (Франция).
3 июня. Эвьян-ле-Бен. Стадион "Stade Camille Fournier".
- Ахмат (футбол)
- Кубань (Футбол)
- Андрей Ярмоленко
- Сборная Украины (Футбол)
- Сборная Албании
- Евгений Коноплянка
- Евгений Селезнев
- Одисе Роши
- Беким Балай