Украина победила Сербию в Харькове

Сборная Украины одолела Сербию (2:0) в товарищеском матче, проходившем в Харькове. По голу забили Евгений Шахов и Андрей Ярмоленко. У хозяев в стартовом составе вышел бывший защитник "Амкара" Богдан Бутко. А экс-игрок "Уфы" Александр Зинченко появился на замену на 77-й минуте.

Наставник сербов Славолюб Муслин выпустил в старте полузащитника ЦСКА Зорана Тошича, пропускавшего предыдущий матч национальной команды, но в перерыве заменил его на Лазара Марковича. Отметим, что болельщики гостей воздержались от поездки на эту игру.

Товарищеский матч

Украина – Сербия – 2:0 (1:0)

Голы: Шахов, 38 (1:0). Ярмоленко, 88 - с пенальти (2:0).

Украина: Бойко, Федецкий, Кривцов, Бутко, Ордец, Шахов (Зинченко, 77), Караваев (Ротань, 46), Сидорчук (Петряк, 46), Малышев, Цыганков (Ярмоленко, 65), Зозуля (Беседин, 62).

Сербия: Райкович (Йованович, 46), Д.Тошич (Максимович, 83), Пейчинович, Игневски (Иванович, 77), Младенович, С.Митрович, З.Тошич (Маркович, 46), Гудель, Радоя, Катаи (А.Митрович, 69), Павлович (Пешич, 46).

Предупреждения: Зозуля, 61. Ротань, 79. Иванович, 87.

15 ноября. Харьков. Стадион "ОСК Металлист".