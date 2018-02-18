"Уфа" выиграла у "Вентспилса"

"Уфа" в товарищеском матче на сборе в Испании обыграла "Вентспилс" со счетом 3:1. В составе российского клуба отличились Кэтэлин Карп, Иван Пауревич и Боян Йокич.

Команда Сергея Семака 21 февраля сыграет с местным "Леванте", 24 февраля – с "Ред Эрроуз" из Замбии.

Товарищеский матч

"Уфа" - "Вентспилс" - 3:1 (2:1)

Голы: Акиньеми, 14 (0:1). Карп, 20 (1:1). Пауревич, 23 (2:1). Йокич, 55 (3:1).

"Уфа": Беленов, Аликин, Сухов, Тумасян, Йокич, Никитин, Пауревич, Карп, Обляков, Фатаи, Сейдахмет.

Предупреждение: Обляков, 86.

18 февраля.