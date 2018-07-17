"Уфа" уступила "Истанбулу ББ" в контрольном матче со счетом 2:3. В составе российского клуба голами отметились Иван Пауревич и Вячеслав Кротов.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

"Истанбул ББ" - "Уфа" - 3:2 (1:2)

Голы: Пауревич, 3 (0:1). Тунай Торун, 28 (1:1). Кротов, 42 (1:2). Байич, 61 (2:2). Керим Фрай, 63 (3:2).

"Уфа": Беленов (Шелия, 46), Аликин (Дивеев, 71), Сухов (Тумасян, 68), Йокич (Никитин, 74), Живоглядов (Пуцко, 74), Неделчару (Круговой, 74), Салатич (Карп, 74), Пауревич (Ванек, 76), Обляков (Безденежных, 68), Кротов (Фатаи, 74), Игбун (Сысуев, 46).

17 июля. Австрия. Майрхофен.

Все о чемпионате России по футболу – здесь