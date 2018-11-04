Уэйн Руни: "Победа в прощальном матче за сборную станет особенной"

Нападающий "Ди Си Юнайтед" выразил благодарность сборной Англии и главному тренеру Гарету Саутгейту за возможность сыграть в прощальном матче против США. Футболист надеется, что поклонники насладятся этой игрой.

- Я очень рад снова выйти в футболке сборной на "Уэмбли", - приводит пресс-служба национальной команды слова Руни. - Благодарю Гарета Саутгейта за приглашение и помощь в поддержке моего фонда. Игра за национальную команду – это самая большая честь в карьере, поэтому победа в прощальном матче станет для меня особенным моментом. Надеюсь, что поклонники по достоинству оценят встречу против США.

Товарищеский матч Англия – США пройдет 15 ноября на стадионе "Уэмбли". Игра начнется в 23.00 (мск).

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