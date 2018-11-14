Уэйн Руни или Харри Кейн. Кто быстрее?

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни опубликовал фото с тренировки сборной Англии. На снимке 33-летний форвард соревнуется в забеге с футболистом "Тоттенхэма" Харри Кейном.
😅🏃🏻♂️ pic.twitter.com/BP0eJ3PhSF– Wayne Rooney (@WayneRooney) 14 ноября 2018 г.
Напомним, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вызвал Руни на прощальный матч против США. Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" начнет игру на скаймейке запасных.
Англия – США: товарищеский матч, 15 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 23.00 (мск).
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