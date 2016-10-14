УЕФА выплатит РФС компенсацию за организацию товарищеских матчей

Министр спорта, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатит РФС компенсацию за самостоятельный поиск и организацию товарищеских матчей при подготовке к чемпионату мира 2018 года, информирует ТАСС.

Изначально национальная команда РФ была "привязана" к одной из отборочных групп. Позже Россия была лишена готового календаря подготовки из-за включения в группы сборных Косова и Гибралтара. Это вынудило РФС самому заниматься организацией товарищеских игр.

На вопрос, не положено ли РФС компенсации за самостоятельную организацию спаррингов, Мутко ответил: "Конечно, но это вопрос не ФИФА, а УЕФА как организатора европейского отбора. Здесь все нормально, мы практически на стадии завершения переговоров. Думаю, в ближайшее время все точки над i будут расставлены, и определенная сумма компенсации, конечно, будет выплачена".