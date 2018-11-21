У США в матче с Италией вышел самый молодой состав и самый молодой капитан

Сборная США в товарищеском матче с Италией (0:1) вышел самый молодой стартовый состав в современной эпохе, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны. Современная эпоха у сборной отсчитывается с 1990 года. Средний возраст футболистов составил 22 года 71 день. Предыдущий рекорд был установлен 28 мая этого же года в игре с Боливией (22 года 160 дней).

Кроме того, у команды был самый молодой в современной эпохе капитан. Кристиан Пулишич вывел команду на поле с повязкой в возрасте 20 лет 63 дня. Предыдущим самым молодым капитаном был Лэндон Донован, который получил появзку в возрасте 22 лет 220 дней в игре отборочного турнира ЧМ-2018 против Сальвадора.