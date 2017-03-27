Турция победила Молдавию в товарищеском матче

Сборная Турции в товарищеском матче обыграла команду Молдавии со счетом 3:1.
Товарищеский матч
Турция - Молдавия - 3:1 (2:0)
Голы: Эмре Мор, 14 (1:0). Ахмет, 24 (2:0). Дженгиз Ундер, 52 (3:0). Гынсарь, 90+2 (3:1).
Турция: Онур (Харун, 46), Ахмет, Шенер, Чаглар Сеюнджю, Эмре Чолак (Айхан, 69), Огузхан (Дениз Тюрюч, 65), Окай Йокушлу, Гюрай Вурал, Эмре Мор (Юнус Малли, 83), Дженгиз Ундер (Дженк, 83), Энес Юнал (Сердар Гюрлер, 76).
Молдавия: Пащенко, Головатенко, Епуряну, Раку (Посмак, 46), Болохан, Кожокарь, Чеботару, Дедов, Михалев (Антонюк, 46), Бугаев (Сидоренко, 56), Гынсарь.
Предупреждения: Кожокарь, 33. Гынсарь, 39. Окай Йокушлу, 62.
Судья: Нуза (Косово).
27 марта. Эскишехир. Стадион Eskisehir Stadyumu.