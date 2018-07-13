Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Витессом", отыграв два мяча

Тульский "Арсенал" сыграл вничью с голландским "Витессом" (2:2) в товарищеском матче в Австрии. Команда Леонида Слуцкого к 82-й минуте вела со счетом 2:0.



В итоге туляки забили два мяча на 82-й и 86-й минутах соответственно и спаслись от поражения.

Товарищеский матч

"Витесс" - "Арсенал Т" - 2:2 (2:0)



Голы: Линссен, 19 (1:0). Костадинов, 30 - в свои ворота (2:0). Берхамов, 82 - с пенальти (2:1). Мингазов, 86 (2:2).



"Витесс": Эдуарду (Пасвер, 46), Караваев (Карами, 73), Теландер (ван дер Верфф, 46), Кларк-Солтер, Бюттнер (Кларк, 73), Гонг (Брюнс, 46), Фор, Беренс, Беро (Сереро, 46), Матавж (ван Берген, 73), Линссен (Бейтинк, 73).



"Арсенал Т": Нигматуллин (Шамов, 75), Беляев (Григалава, 46), Денисов (Александров, 74), Хагуш, Комбаров (Сокол, 60), Берхамов, Костадинов (Лесовой, 46), Чаушич (Мингазов, 74), Ткачев (Аджоев, 74), Горбатенко (Ивакин, 74), Кангва.



Предупреждение: Берхамов, 53.



13 июля. Филлах. Стадион "Villach-Lind".