Тренер сборной Нигерии: "Почему играем в Краснодаре? Хотелось посмотреть на Россию перед ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Нигерии Жерно Рор в преддверии товарищеского матча с Аргентиной, который пройдет в Краснодаре, подчеркнул, что команде важно посмотреть Россию перед чемпионатом мира-2018, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

Встреча между аргентинцами и нигерийцами состоится завтра на стадионе Краснодар, начало игры – 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

– Почему мы проводим товарищескую игру здесь, в России? – переспросил Рор. – Получилось, что последний матч против Алжира в рамках отборочного турнира на чемпионат мира мы провели тогда, когда уже квалифицировались. Получилось, что мы искали, с кем бы сыграть второй матч. Была получена возможность сыграть в России против Аргентины. Нам важно посмотреть, как здесь все устроено перед приездом в Россию в 2018 году.