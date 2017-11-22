Товарищеский матч в Англии завершился досрочно из-за драки футболистов

Товарищеский матч между молодежной командой "Лидса" и "Рилом"​ не был доигран из-за драки. После очередного жесткого приема со стороны валлийского клуба вспыхнул конфликт, по итогам которого тренер английской команды решил увести команду с поля.

Руководство "Рила" намерено провести внутреннее расследование по произошедшему инциденту.