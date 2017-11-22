Товарищеский матч в Англии завершился досрочно из-за драки футболистов

Товарищеский матч между молодежной командой "Лидса" и "Рилом" не был доигран из-за драки. После очередного жесткого приема со стороны валлийского клуба вспыхнул конфликт, по итогам которого тренер английской команды решил увести команду с поля.
Руководство "Рила" намерено провести внутреннее расследование по произошедшему инциденту.
Shocking scenes between Rhyl FC and Leeds United U23 players last night...😲😲– SPORTbible (@sportbible) 22 ноября 2017 г.
The "friendly" match was eventually abandoned.
📹 @johnwilsonUK pic.twitter.com/f5ZPdJWMUH