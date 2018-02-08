23:56 8 февраля | Футбол — Товарищеские матчи

"Тосно" уступил "Иртышу", Погребняк отыграл весь матч

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Нападающий Павел Погребняк принял участие в товарищеском матче между "Тосно" и "Иртышом". Однако это не спасло команду от поражения в поединке (0:1), который проходил в формате два тайма по 30 минут. 

Напомним, что ранее московское "Динамо" расторгло контракт с 34-летним футболистом, и он отправился на просмотр в "Тосно".

Товарищеский матч

"Иртыш" (Казахстан) – "ТОСНО" (Россия) – 1:0 (0:0)

Гол: Салами - с пенальти.

"Тосно": Лукичев, Сухарев, Буйволов, Дудиев, Кутин, Галиулин, Карницкий, Трошечкин, Быстров, Рикардиньо (Мухаметшин, 48), Погребняк.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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slava_l

Да понятно, если бы Паша не играл, "Тосно" бы победило. 10 игроков и столб всегда слабее 11 игроков.

03:59

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