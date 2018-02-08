"Тосно" уступил "Иртышу", Погребняк отыграл весь матч

Нападающий Павел Погребняк принял участие в товарищеском матче между "Тосно" и "Иртышом". Однако это не спасло команду от поражения в поединке (0:1), который проходил в формате два тайма по 30 минут.

Напомним, что ранее московское "Динамо" расторгло контракт с 34-летним футболистом, и он отправился на просмотр в "Тосно".

Товарищеский матч

"Иртыш" (Казахстан) – "ТОСНО" (Россия) – 1:0 (0:0)

Гол: Салами - с пенальти.

"Тосно": Лукичев, Сухарев, Буйволов, Дудиев, Кутин, Галиулин, Карницкий, Трошечкин, Быстров, Рикардиньо (Мухаметшин, 48), Погребняк.