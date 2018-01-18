"Тосно" сыграл вничью с "Ботошани" со счетом 2:2 в товарищеском матче, который прошел в Турции в рамках тренировочного сбора. В составе российской команды отличились Никола Труич и Алексей Скворцов.

Товарищеский матч

"Ботошани" – "Тосно" – 2:2 (1:1)

Голы: Коку, 21 (1:0). Труич, 32 (1:1). Скворцов, 52 (1:2). Аксенте, 77 (2:2).

"Тосно": Опарин (Юрченко, 45), Дудиев (Сухарев, 45), Миюшкович (Буйволов, 45), Чернов (Кутин, 45), Дугалич (Быстров, 45), Палиенко (Мухаметшин, 45), Полетанович (Галиулин, 45), Андерсон Карвалью (Скворцов, 45), Рикардинью (Мирзов, 45), Мелкадзе (Трошечкин, 45), Труич (Карницкий, 45).