"Тосно" разгромил "Бананц"

"Тосно" обыграл "Бананц" в товарищеском матче со счетом 4:0. По голу забили Раде Дугалич, Илья Жигулев, Никола Труич и Резиуан Мирзов.
Товарищеский матч
"Бананц" - "Тосно" - 0:4 (0:1)
Голы: Труич, 16 (0:1). Дугалич, 42 (0:2). Жигулев, 69 (0:3). Мирзов, 76 (0:4).
"Тосно": Опарин, Буйволов, Маргасов, Чернов, Дугалич, Галиулин (Мирзов, 67), Нуну Роша (Трошечкин, 84), Полетанович (Жигулев, 51), Рикардинью (Карницкий, 67), Мелкадзе (Погребняк, 46. Палиенко, 72), Труич (Скворцов, 72).
17 февраля.
баламошка
Бананцу надо сменить название, а то Балотелли к ним никогда не перейдёт)
18:06