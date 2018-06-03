Тите: "Неймар выйдет во втором тайме в матче с Хорватией"

Главный тренер сборной Бразилии Тите сообщил, что форвард Неймар выйдет на поле во втором тайме товарищеского матча с командой Хорватии. Капитаном пятикратных чемпионом мира будет нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус.

- Он останется на скамейке с первых минут, потому что он еще продолжает восстановление, - цитирует AP Тите. - Он сыграет во втором тайме, так как эту игру мы рассматриваем как подготовку для всех футболистов к чемпионату мира.