Тите: "Неймар? У нас много вариантов, а не только один"

Главный тренер сборной Бразилии Тите дал понять, что не беспокоится по поводу травмы капитана команды Неймара. Форвард "ПСЖ" из-за повреждения не был вызван в сборную на товарищеские матчи с Россией (23 марта) и Германией (27 марта).
- Фирмину, Дуглас Коста и Виллиан играют на высоком уровне, - цитирует Твиттер BrazilStat Тите. - У нас сильная команда, потому что есть много вариантов состава, а не только один.
Порой игрок переживает не лучший момент его карьеры, но я все же выбираю его, потому что связываю с ним будущее сборной. Например, Виллиан Жозе был травмирован последнюю неделю, но я вызвал его, потому что он провел два сильных сезона в Испании.
- Сборная России (футбол)
- Неймар Сантос
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Аденор "Тите" Бакки (тренер)