Тите: "Неймар? У нас много вариантов, а не только один"

Главный тренер сборной Бразилии Тите дал понять, что не беспокоится по поводу травмы капитана команды Неймара. Форвард "ПСЖ" из-за повреждения не был вызван в сборную на товарищеские матчи с Россией (23 марта) и Германией (27 марта).

- Фирмину, Дуглас Коста и Виллиан играют на высоком уровне, - цитирует Твиттер BrazilStat Тите. - У нас сильная команда, потому что есть много вариантов состава, а не только один.

Порой игрок переживает не лучший момент его карьеры, но я все же выбираю его, потому что связываю с ним будущее сборной. Например, Виллиан Жозе был травмирован последнюю неделю, но я вызвал его, потому что он провел два сильных сезона в Испании.