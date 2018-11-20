Тите: "Неймар – лидер на поле и в раздевалке"

Главный тренер сборной Бразилии Тите объяснил, почему назначил нападающего Неймара капитаном национальной команды в преддверии товарищеского матча против Камеруна. 57-летний специалист считает форварда главным героем в раздевалке и лидером на поле.

– Капитанская повязка – ответственность, а не награда, – цитирует Тите FourFourTwo. – Я хотел, чтобы он был более открыт с прессой и рос над собой. Я доволен тем, как идут дела.

Неймар – главный герой в раздевалке и лидер на поле. На одну из пресс-конференций он пришел со своим сыном. Его никто не заставлял, это было сделано для того, чтобы показать человеческую сторону. Когда ты капитан, то должен знать, как преподносить себя. Думаю, пока с этим делом все у нас складывается хорошо.

В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл в 21 матче во всех турнирах, забил 16 голов и отдал одну голевую передачу.