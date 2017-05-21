Тите не вызвал Неймара в сборную, чтобы дать отдых перед ЧМ-2018

Главный тренер сборной Бразилии Тите объяснил, почему не вызвал нападающего "Барселоны" Неймара на товарищеские матчи против Аргентины (9 июня) и Австралии (13 июня). Оба поединка состоятся в Мельбурне.

- Мы должны делать то, что полезно для сборной. Неймару нужен перерыв, чтобы быть в идеальной форме к 2018 году, - цитирует ESPN Тите.

Напомним, что Бразилия стала первой сборной, официально пробившейся на чемпионат мира-2018. На игры с Аргентиной и Австралией в числе прочих был вызван хавбек "Зенита" Жулиану.