Тимоти Веа забил за "Селтик" через 14 минут после дебюта

Нападающий "Селтика" Тимоти Веа забил в дебютной игре за новый клуб. 18-летний форвард вышел на замену на 69-й минуте в товарищеской игре с клубом третьей шотландской лиги "Эйрдрионианс" и поразил ворота соперника уже через 14 минут.

Тимоти Веа - сын обладателя "Золотого мяча"-1995 и президента Либерии Джорджа Веа. Правами на него владеет "ПСЖ", в "Селтике" форвард будет играть на правах аренды до конца сезона.

Дубль в игре оформил экс-форвард "Челси" и "Манчестер Сити" Скотт Синклэйр. Также он не реализовал в первом тайме пенальти.

Товарищеский матч

"Селтик" - "Эйрдрионианс" - 3:0 (1:0)

Голы: Синклэйр, 37 (1:0). Синклэйр, 56 (2:0). Веа, 83 (3:0).

Незабитый пенальти: Синклэйр, 32.