Темуе Бакайоко - о не вызове в сборную Франции: "Матюиди, Канте и Рабьо - не лучше меня"

Полузащитник "Челси" Темуе Бакайоко остался расстроен не вызовом в сборную Франции и заявил, что он сильнее тех футболистов, кто попал в национальную команду вместо него. Напомним, что французы 10 числа победили Уэльс (2:0) в товарищеском матче, а 14-го числа встретятся с Германией.

– я расстроен, что не попал в состав, – цитирует L`Equipe Бакайоко. – Тем не менее, я все еще рассчитываю попасть на чемпионат мира. Это моя цель. Я играю за топ-клуб, и этот факт сыграет свою роль. А Матюиди, Канте и Рабьо – не лучше меня. Уважаю выбор тренера, этих игроков, но я хотел бы попасть в сборную.