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Ташаев дебютирует в составе "Спартака" в контрольном матче с "Риекой"


"Спартак" объявил стартовый состав на контрольный матч с "Риекой". Полузащитник Александр Ташаев, который присоединился к красно-белым 6 июля, дебютирует в составе московского клуба.

Состав "Спартака": Максименко - Ещенко, Мамин, Жиго, Мельгарехо - Фернандо, Глушаков, Попов, Ташаев - Промес, Адриано. 

Риека - Спартак М

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