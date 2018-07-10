Ташаев дебютирует в составе "Спартака" в контрольном матче с "Риекой"

"Спартак" объявил стартовый состав на контрольный матч с "Риекой". Полузащитник Александр Ташаев, который присоединился к красно-белым 6 июля, дебютирует в составе московского клуба.
Состав "Спартака": Максименко - Ещенко, Мамин, Жиго, Мельгарехо - Фернандо, Глушаков, Попов, Ташаев - Промес, Адриано.
Стал известен стартовый состав #Спартак’а на контрольный матч с @NKRijeka. Александр Ташаев дебютирует за 🔴⚪!!!#СпартакРиека#КрасноБелыеВАвстрии 🇦🇹 pic.twitter.com/14olBiH6ag– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 10 июля 2018 г.