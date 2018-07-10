Ташаев дебютирует в составе "Спартака" в контрольном матче с "Риекой"

"Спартак" объявил стартовый состав на контрольный матч с "Риекой". Полузащитник Александр Ташаев, который присоединился к красно-белым 6 июля, дебютирует в составе московского клуба.

Состав "Спартака": Максименко - Ещенко, Мамин, Жиго, Мельгарехо - Фернандо, Глушаков, Попов, Ташаев - Промес, Адриано.

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