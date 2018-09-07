Такого еще не было. Снайдер с семьей посмотрел телевизор на поле после матча с Перу

Нападающий сборной Голландии Весли Снайдер попрощался с командой. Товарищеский матч против Перу (2:1) стал для него последним в оранжевой майке. Всего он провел 134 игры, в которых забил 31 мяч.

После матча Снайдер принял участие в постановочной съемке. Вместе с семьей он вышел на поле и сел на диван, чтобы посмотреть телевизор. Идея съемок состоит в том, что игрок сделал сборную Голландии своим домом.