05:21 | Футбол — Товарищеские матчи

Суарес и Кавани вызваны в сборную Уругвая на матчи с Бразилией и Францией

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Тренерский штаб сборной Уругвая объявил состав на ноябрьские матчи. В расположение национальной команды вызваны 25 игроков, в том числе нападающие Эдинсон Кавани и Луис Суарес. 16 ноября уругвайцы сыграют с Бразилией в Лондоне, а 25-го - с Францией с Париже.

 

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