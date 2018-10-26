Суарес и Кавани вызваны в сборную Уругвая на матчи с Бразилией и Францией

Тренерский штаб сборной Уругвая объявил состав на ноябрьские матчи. В расположение национальной команды вызваны 25 игроков, в том числе нападающие Эдинсон Кавани и Луис Суарес. 16 ноября уругвайцы сыграют с Бразилией в Лондоне, а 25-го - с Францией с Париже.

El Cuerpo Técnico de @Uruguay reservó a 25 futbolistas del exterior para los amistosos ante Brasil (16/11) y Francia (20/11).#DueloDeCampeoneshttps://t.co/xtg3CTQkMn pic.twitter.com/ZSUx09QrZQ – Selección Uruguaya (@Uruguay) 25 октября 2018 г.