Стерлинг, Дельф и Хендерсон не примут участие в матчах с Германией и Бразилией

Ряд футболистов, получивших травмы, выведены из состава сборной Англии на предстоящие товарищеские матчи. В список травмированных вошли: Харри Кейн, Деле Алли, Харри Уинкс, Рахим Стерлинг, Фабиан Делф и Джордан Хендерсон.

В понедельник в расположение сборной был вызван Джейк Ливермор, который должен заменить Уинкса, получившего травму в матче "Тоттенхэм" – "Кристалл Пэлас" (1:0). Так же в том матче травму получил и Кейн.

Хендерсон пропустил победу "Ливерпуля" над "Вест Хэмом" (4:1) и вряд ли успеет восстановиться к играм сборной. К тому же, Юрген Клопп активно высказывал свое недовольство касательно того, что полузащитник, несмотря на травму, провел полный матч с Литвой.

Стерлинг и Делф получили травмы в матче "Манчестер Сити" с "Арсеналом" (3:1).

Напомним, что встреча англичан с Германией пройдет 10 ноября, с Бразилией 14 ноября.