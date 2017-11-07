Стерлинг, Дельф и Хендерсон не примут участие в матчах с Германией и Бразилией

Ряд футболистов, получивших травмы, выведены из состава сборной Англии на предстоящие товарищеские матчи. В список травмированных вошли: Харри Кейн, Деле Алли, Харри Уинкс, Рахим Стерлинг, Фабиан Делф и Джордан Хендерсон.
В понедельник в расположение сборной был вызван Джейк Ливермор, который должен заменить Уинкса, получившего травму в матче "Тоттенхэм" – "Кристалл Пэлас" (1:0). Так же в том матче травму получил и Кейн.
Хендерсон пропустил победу "Ливерпуля" над "Вест Хэмом" (4:1) и вряд ли успеет восстановиться к играм сборной. К тому же, Юрген Клопп активно высказывал свое недовольство касательно того, что полузащитник, несмотря на травму, провел полный матч с Литвой.
Стерлинг и Делф получили травмы в матче "Манчестер Сити" с "Арсеналом" (3:1).
Напомним, что встреча англичан с Германией пройдет 10 ноября, с Бразилией 14 ноября.
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Кристал Пэлас
- Арсенал Лондон
- Ливерпуль
- Вест Хэм
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Юрген Клопп
- Сборная Литвы
- Джордан Хендерсон
- Рахим Стерлинг
- Харри Кейн
- Фабиан Делф
- Деле Алли
- Джейк Ливермор