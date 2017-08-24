Стефано Пиоли: "Игра с "Реалом" показала, что для прогресса "Фиорентине" нужно время"

Главный тренер "Фиорентины" Стефано Пиоли после поражения от "Реала" в матче Кубка Сантьяго Бернабеу (1:2) отметил, что его команде необходимо больше играть, чтобы совершенствоваться. Также 51-летний итальянец посетовал, что сезон для "фиалок" начался тяжело.

- Могу сказать, что мы работаем и должны расти, - приводит официальный сайт клуба слова Пиоли. - Это была отличная тренировка для нас. Мы тяжело начали сезон игрой в Милане. Чем больше будем играть, тем быстрее будем совершенствоваться. Кто сыграет с "Сампдорией" - решу в воскресенье утром. Гол Криштиану Роналду? Нужно работать, чтобы предотвращать подобные ситуации. Нам необходимо время. Это показала сегодняшняя игра.