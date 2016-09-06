Станислав Черчесов: "Зобнина я знаю лучше, чем он сам себя"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после победы в товарищеском матче над Ганой (1:0) отметил, что хавбек Дмитрий Тарасов получил травму еще в конце прошлого сезона, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. По информации "СЭ", у полузащитника "Локомотива" подозрение на разрыв крестообразных связок колена.

- Зобнин получил довольно болезненный удар, хромал. Почему не стали его енять?

- Зобнина, наверное, я знаю лучше, чем он сам себя. Это была механическая травма, чуть поболело и перестало. Он выполнил большой объем работы, вместе с Газинским в первом тайме много прессинговал, перехватывал мячи. Сыграл на хорошем уровне, но все равно надо прибавлять.

- Как сказалось на игре отсутствие Тарасова?

- Вчера я Диме звонил, он сегодня улетел в Рим. Он рассказал, что его травма случилась еще в конце сезона, просто он не обратил на нее внимания. В первом тайме игры в центре поля Газинский и Зобнин действовали правильно. Во втором Оздоев чуть не вошел в игру, хотя в Турции сыграл достаточно хорошо. Это ведь и мне посыл – игроков надо лучше знать и готовить более целенаправленно. Принимаю эту критику в свой адрес.