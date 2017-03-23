Станислав Черчесов: "Смолов точно не сыграет с Кот-д'Ивуаром"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед товарищеским матчем против сборной Кот-д'Ивуара сообщил, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов точно не сыграет. По его словам, форвард не до конца готов.



- У нас команда строится, и нам важно победить, - заявил Черчесов. - Тренер соперника? У всех свои задачи. Некоторых игроков мы знаем, как они действуют. Но возможны изменения в системе. Мы со стороны подскажем своим футболистам, как действовать против соперника.



- Смолов сможет сыграть?



- Он присутствует на тренировках, знает, что мы делаем на поле. Играть он точно не будет, потому что до конца не здоров, не готов. В этом плане нам есть над чем подумать вместе с ним. Понятно, что он один из ведущих игроков, но нам хотелось бы не виртуально, а реально иметь его в составе. (Екатерина ПОТАПОВА)